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Окупанти обстріляли прикордонні села Золочівщини

Суспільство 13:58   15.03.2023
Виктория Яковенко
Окупанти обстріляли прикордонні села Золочівщини Фото: Вікторія Яковенко

15 березня окупанти масово обстріляли три села Золочівського району Харківської області.

Під артилерійський обстріл о 9.00 потрапило село Леміщине, пошкоджено сім будинків, там немає світла. На місці працюють спеціалісти. Про це повідомив голова Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко у місцевому виданні “Зоря”.

Одночасно окупанти завдали ударів і по селах Гур’єв Козачок та Червона Зоря. Там є незначні ушкодження будинків, повідомив Коваленко. Жертв немає.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 13:58;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня окупанти масово обстріляли три села Золочівського району Харківської області. ".