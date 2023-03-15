Окупанти обстріляли прикордонні села Золочівщини

15 березня окупанти масово обстріляли три села Золочівського району Харківської області.

Під артилерійський обстріл о 9.00 потрапило село Леміщине, пошкоджено сім будинків, там немає світла. На місці працюють спеціалісти. Про це повідомив голова Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко у місцевому виданні “Зоря”.

Одночасно окупанти завдали ударів і по селах Гур’єв Козачок та Червона Зоря. Там є незначні ушкодження будинків, повідомив Коваленко. Жертв немає.