Серед звільнених із російського полону – мешканець Харківщини
З полону додому повернувся мешканець Золочева Владислав Арнаут. Про це повідомило місцеве видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.
“Очільник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив про звільнення з полону нашого земляка Владислава Ігоревича Арнаута, 1996 р. н. Мешкає в Золочеві. У полон потрапив у Маріуполі, де проходив службу 12.04.2022 року. Звільнений за останнім обміном, коли до України повернувся 101 чоловік”, – повідомила “Зоря”.
Про обмін полоненими 16 лютого проінформувало Головне управління розвідки Міноборони України. За інформацією ГУР, вдалося звільнити 101 українця.
“Додому повернулися 100 військових та один цивільний – перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк”, – зазначили розвідники.
За оприлюдненими даними, серед звільнених військових багато поранених. Більшість – захисники Маріуполя, у тому числі – 63 захисники “Азовсталі”. Також є українські воїни, які потрапили в полон під час боїв у районі Бучі, Херсона та Лимана.
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“До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони”, – уточнили в ГУР.
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Ви читали новину: «Серед звільнених із російського полону – мешканець Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону додому повернувся мешканець Золочева Владислав Арнаут. Про це повідомило місцеве видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка".