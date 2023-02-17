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Серед звільнених із російського полону – мешканець Харківщини

Суспільство 08:17   17.02.2023
Оксана Горун
Серед звільнених із російського полону – мешканець Харківщини Фото: кадр із відео ГУР

З полону додому повернувся мешканець Золочева Владислав Арнаут. Про це повідомило місцеве видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

“Очільник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив про звільнення з полону нашого земляка Владислава Ігоревича Арнаута, 1996 р. н. Мешкає в Золочеві. У полон потрапив у Маріуполі, де проходив службу 12.04.2022 року. Звільнений за останнім обміном, коли до України повернувся 101 чоловік”, – повідомила “Зоря”.

Про обмін полоненими 16 лютого проінформувало Головне управління розвідки Міноборони України. За інформацією ГУР, вдалося звільнити 101 українця.

“Додому повернулися 100 військових та один цивільний – перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк”, – зазначили розвідники.

За оприлюдненими даними, серед звільнених військових багато поранених. Більшість – захисники Маріуполя, у тому числі – 63 захисники “Азовсталі”. Також є українські воїни, які потрапили в полон під час боїв у районі Бучі, Херсона та Лимана.

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    • “До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони”, – уточнили в ГУР.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону додому повернувся мешканець Золочева Владислав Арнаут. Про це повідомило місцеве видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка".