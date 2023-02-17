Среди освобожденных из российского плена — житель Харьковщины

Из плена домой вернулся житель Золочева Владислав Арнаут. Об этом сообщило местное издание «Зоря» со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.

«Руководитель Золочевской военной администрации Виктор Коваленко сообщил об освобождении из плена нашего земляка Владислава Игоревича Арнаута, 1996 г.р. Живет в Золочеве. В плен попал в Мариуполе, где проходил службу с 12.04.2022 года. Освобожден по последнему обмену, когда в Украину вернулся 101 человек», — сообщила «Зоря».

Об обмене пленными 16 февраля проинформировало Главное управление разведки Минобороны Украины. По информации ГУР, удалось освободить 101 украинца.

«Домой вернулись 100 военных и один гражданский – первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк», — отметили разведчики.

По обнародованным данным, среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя, в том числе — 63 защитника «Азовстали». Также есть украинские воины, попавшие в плен во время боев в районе Бучи, Херсона и Лимана.

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«К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе — 29, Нацгвардии — 12, восемь освобожденных относятся к Вооруженным Силам Украины, пятеро — к рядам Территориальной обороны», — уточнили в ГУР.