Оккупанты обстреляли приграничные села Золочевщины
Фото: Виктория Яковенко
15 марта оккупанты массово обстреляли три села Золочевского района Харьковской области.
Под артиллерийский обстрел в 9.00 попало село Лемещино, повреждены семь домов, там нет света. На месте работают специалисты. Об этом сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко в местном издании «Зоря».
Одновременно оккупанты нанесли удары и по селам Гурьев Казачок и Червоная Заря. Там есть незначительные повреждения домов, сообщил Коваленко. Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 13:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта оккупанты массово обстреляли три села Золочевского района Харьковской области.".