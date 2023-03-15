Live
  • Среда 15.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Оккупанты обстреляли приграничные села Золочевщины

Общество 13:58   15.03.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли приграничные села Золочевщины Фото: Виктория Яковенко

15 марта оккупанты массово обстреляли три села Золочевского района Харьковской области.

Под артиллерийский обстрел в 9.00 попало село Лемещино, повреждены семь домов, там нет света. На месте работают специалисты. Об этом сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко в местном издании «Зоря».

Одновременно оккупанты нанесли удары и по селам Гурьев Казачок и Червоная Заря. Там есть незначительные повреждения домов, сообщил Коваленко. Жертв нет.

Читайте также: Среди освобожденных из российского плена — житель Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:40
Укрэнерго о ситуации в Харьковской области: сетевые ограничения сохраняются
12:00
Утонул в водоёме: на Харьковщине сутки не могут найти тело мужчины
16:56
Разоблачили коллаборанта на Харьковщине: незаконно возглавлял предприятие
16:16
«Враг выбирает приоритетные направления»: Синегубов о нехватке снарядов в РФ
14:03
В Харьковской области на мине подорвался тракторист

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оккупанты обстреляли приграничные села Золочевщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 13:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта оккупанты массово обстреляли три села Золочевского района Харьковской области.".