Оккупанты обстреляли приграничные села Золочевщины

15 марта оккупанты массово обстреляли три села Золочевского района Харьковской области.

Под артиллерийский обстрел в 9.00 попало село Лемещино, повреждены семь домов, там нет света. На месте работают специалисты. Об этом сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко в местном издании «Зоря».

Одновременно оккупанты нанесли удары и по селам Гурьев Казачок и Червоная Заря. Там есть незначительные повреждения домов, сообщил Коваленко. Жертв нет.