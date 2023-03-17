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Мешканка Ізюма, яка наступила на міну в лісі, втратила стопу – Мельник

Події 18:51   17.03.2023
Олена Нагорна
Мешканка Ізюма, яка наступила на міну в лісі, втратила стопу – Мельник

Жительку міста Ізюм Харківської області 1956 року народження, яка 17 березня підірвалася на міні “Пелюстка” в місцевому лісі, доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою та ампутацією правої стопи.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Будьте уважними. Не заходьте до лісів та лісосмуг. Не підіймайте підозрілі предмети та не заходьте в покинуті будівлі. Якщо ви помітили підозрілий предмет, то одразу телефонуйте до поліції або ДСНС”, – закликав Мельник.

Раніше про подію повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жительку міста Ізюм Харківської області 1956 року народження, яка 17 березня підірвалася на міні “Пелюстка” в місцевому лісі, доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою та ампутацією правої стопи.".