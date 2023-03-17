Мешканка Ізюма, яка наступила на міну в лісі, втратила стопу – Мельник
Жительку міста Ізюм Харківської області 1956 року народження, яка 17 березня підірвалася на міні “Пелюстка” в місцевому лісі, доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою та ампутацією правої стопи.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Будьте уважними. Не заходьте до лісів та лісосмуг. Не підіймайте підозрілі предмети та не заходьте в покинуті будівлі. Якщо ви помітили підозрілий предмет, то одразу телефонуйте до поліції або ДСНС”, – закликав Мельник.
Раніше про подію повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: В Харківській області на міні підірвався тракторист
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мешканка Ізюма, яка наступила на міну в лісі, втратила стопу – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жительку міста Ізюм Харківської області 1956 року народження, яка 17 березня підірвалася на міні “Пелюстка” в місцевому лісі, доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою та ампутацією правої стопи.".