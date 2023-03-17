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Жительница Изюма, наступившая на мину в лесу, потеряла стопу — Мельник

Происшествия 18:51   17.03.2023
Елена Нагорная
Жительница Изюма, наступившая на мину в лесу, потеряла стопу — Мельник

Жительницу города Изюм Харьковской области 1956 года рождения, которая 17 марта подорвалась на мине «Лепесток» в местном лесу, доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ампутацией правой стопы.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Будьте внимательными. Не заходите в леса и лесополосы. Не поднимайте подозрительные предметы и не заходите в заброшенные здания. Если вы заметили подозрительный предмет, то сразу звоните в полицию или ГСЧС», — призвал Мельник.

Ранее о происшествии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу города Изюм Харьковской области 1956 года рождения, которая 17 марта подорвалась на мине «Лепесток» в местном лесу, доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ампутацией правой стопы.".