Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку

53-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста погодилася працювати у місцевій адміністрації та допомагала військовим РФ у складанні та виконанні бюджету.

За даними речника УСБУ у Харківській області Владислава Абдули, жінка влаштувалася на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Вона добровільно погодилася на фейкову посаду заступника начальника відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету в управлінні фінансів.

«На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету рашистів, планувала їхні витрати та надходження, організовувала нарахування заробітної плати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора», – додали в СБУ.

Після деокупації Куп’янська колаборантка залишилася у місті та намагалася уникнути відповідальності.

Наразі фігурантку справи затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.