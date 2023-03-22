Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку
53-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста погодилася працювати у місцевій адміністрації та допомагала військовим РФ у складанні та виконанні бюджету.
За даними речника УСБУ у Харківській області Владислава Абдули, жінка влаштувалася на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Вона добровільно погодилася на фейкову посаду заступника начальника відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету в управлінні фінансів.
«На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету рашистів, планувала їхні витрати та надходження, організовувала нарахування заробітної плати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора», – додали в СБУ.
Після деокупації Куп’янська колаборантка залишилася у місті та намагалася уникнути відповідальності.
Наразі фігурантку справи затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 16:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "53-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста погодилася працювати у місцевій адміністрації та допомагала військовим РФ у складанні та виконанні бюджету.".