Live
  • Середа 22.03.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку

Суспільство 16:05   22.03.2023
Вікторія Яковенко
Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку

53-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста погодилася працювати у місцевій адміністрації та допомагала військовим РФ у складанні та виконанні бюджету.

За даними речника УСБУ у Харківській області Владислава Абдули, жінка влаштувалася на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Вона добровільно погодилася на фейкову посаду заступника начальника відділу фінансового забезпечення та виконання бюджету в управлінні фінансів.

«На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету рашистів, планувала їхні витрати та надходження, організовувала нарахування заробітної плати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора», – додали в СБУ.

Після деокупації Куп’янська колаборантка залишилася у місті та намагалася уникнути відповідальності.

Наразі фігурантку справи затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Читайте також: Дав окупантам приміщення для зброї та годував: СБУ спіймала зрадника

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

16:05
Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку
13:02
На Харківщині велика проблема з гуманітарним розмінуванням – Ірина Верещук
12:38
«Ми пропонуємо евакуацію», – Верещук про поїздку на Харківщину
10:54
Колаборантку з Дворічної на Харківщині відправили до СІЗО
16:16
На Харківщині “чорний археолог” продавав зброю часів Другої світової війни

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Допомагала ворогу із фінансами: на Харківщині викрили ще одну колаборантку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 16:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "53-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста погодилася працювати у місцевій адміністрації та допомагала військовим РФ у складанні та виконанні бюджету.".