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Помогала врагу с финансами: на Харьковщине разоблачили еще одну коллаборантку

Общество 16:05   22.03.2023
Виктория Яковенко
Помогала врагу с финансами: на Харьковщине разоблачили еще одну коллаборантку Фото: Владислав Абдула

53-летняя жительница Купянска во время оккупации города согласилась работать в местной администрации и помогала военным РФ в составлении и исполнении бюджета.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина устроилась на работу в местную оккупационную администрацию. Она добровольно согласилась на фейковую должность заместителя начальника отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета в управлении финансов.

«На этой должности коллаборантка принимала участие в составлении и исполнении грабительского бюджета рашистов, планировала их расходы и поступления, организовывала начисление заработной платы представителям оккупационной администрации государства-агрессора», — добавили в СБУ.

После деоккупации Купянска коллаборантка осталась в городе и пыталась избежать ответственности.

Сейчас фигурантку дела задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 16:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "53-летняя жительница Купянска во время оккупации города согласилась работать в местной администрации и помогала военным РФ в составлении и исполнении бюджета.".