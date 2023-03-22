Помогала врагу с финансами: на Харьковщине разоблачили еще одну коллаборантку
53-летняя жительница Купянска во время оккупации города согласилась работать в местной администрации и помогала военным РФ в составлении и исполнении бюджета.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина устроилась на работу в местную оккупационную администрацию. Она добровольно согласилась на фейковую должность заместителя начальника отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета в управлении финансов.
«На этой должности коллаборантка принимала участие в составлении и исполнении грабительского бюджета рашистов, планировала их расходы и поступления, организовывала начисление заработной платы представителям оккупационной администрации государства-агрессора», — добавили в СБУ.
После деоккупации Купянска коллаборантка осталась в городе и пыталась избежать ответственности.
Сейчас фигурантку дела задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "53-летняя жительница Купянска во время оккупации города согласилась работать в местной администрации и помогала военным РФ в составлении и исполнении бюджета.".