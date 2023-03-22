Помогала врагу с финансами: на Харьковщине разоблачили еще одну коллаборантку

53-летняя жительница Купянска во время оккупации города согласилась работать в местной администрации и помогала военным РФ в составлении и исполнении бюджета.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщина устроилась на работу в местную оккупационную администрацию. Она добровольно согласилась на фейковую должность заместителя начальника отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета в управлении финансов.

«На этой должности коллаборантка принимала участие в составлении и исполнении грабительского бюджета рашистов, планировала их расходы и поступления, организовывала начисление заработной платы представителям оккупационной администрации государства-агрессора», — добавили в СБУ.

После деоккупации Купянска коллаборантка осталась в городе и пыталась избежать ответственности.

Сейчас фигурантку дела задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.