Live
  • Середа 22.03.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Зеленський на Харківщині відвідав поранених військових (фото)

Суспільство 20:35   22.03.2023
Олена Нагорна
Зеленський на Харківщині відвідав поранених військових (фото)

Під час візиту в Харківську область президент Володимир Зеленський відвідав одну з медустанов, де проходять лікування українські військові, і вручив захисникам державні нагороди та подарунки.

Президент оглянув приймальне та хірургічне відділення лікарні, повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні». Голова держави подякував бійцям за службу та побажав швидкого одужання.

Також президент відзначив орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.


Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відвідав Харківщину після візиту в Донецьку область. Глава держави передав Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку присвоїв Харкову 6 березня 2022 року.

Читайте також:  Зеленський подякував захисникам Харківщини та вручив їм ордени (відео)

Окрім цього, сьогодні Зеленський провів нараду щодо ситуації у регіоні. На ній обговорювали відновлення деокупованих територій та інфраструктури, облаштування фортифікаційних споруд, допомогу постраждалим мешканцям, оперативну обстановку та ситуацію з електроенергією.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:35
Зеленський на Харківщині відвідав поранених військових (фото)
20:08
Харків – місто-герой: Терехов показав нагороду, передану сьогодні Зеленським
19:46
Зеленський подякував захисникам Харківщини та вручив їм ордени (відео)
19:24
Зеленський на Харківщині вручив Терехову нагороду “Місто-герой України”(відео)
19:02
Куп’янськ, Вовчанськ та ще 5 населених пунктів обстріляні на Харківщині – ГШ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зеленський на Харківщині відвідав поранених військових (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 20:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час візиту в Харківську область президент Володимир Зеленський відвідав одну з медустанов, де проходять лікування українські військові, і вручив захисникам державні нагороди та подарунки.".