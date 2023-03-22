Зеленський на Харківщині відвідав поранених військових (фото)

Під час візиту в Харківську область президент Володимир Зеленський відвідав одну з медустанов, де проходять лікування українські військові, і вручив захисникам державні нагороди та подарунки.

Президент оглянув приймальне та хірургічне відділення лікарні, повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні». Голова держави подякував бійцям за службу та побажав швидкого одужання.

Також президент відзначив орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗСУ.



Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відвідав Харківщину після візиту в Донецьку область. Глава держави передав Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку присвоїв Харкову 6 березня 2022 року.

Окрім цього, сьогодні Зеленський провів нараду щодо ситуації у регіоні. На ній обговорювали відновлення деокупованих територій та інфраструктури, облаштування фортифікаційних споруд, допомогу постраждалим мешканцям, оперативну обстановку та ситуацію з електроенергією.