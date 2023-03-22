Зеленский на Харьковщине посетил раненых военных (фото)

В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский посетил одно из медучреждений, где проходят лечение украинские военные, и вручил защитникам государственные награды и подарки.

Президент осмотрел приемное и хирургическое отделения больницы, сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого I степени, «За мужество» ІІІ степени, медалями «Защитнику Отечества» и «За военную службу Украины». Глава государства поблагодарил бойцов за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Также президент отметил орденами Даниила Галицкого и «За мужество» ІІІ степени представителей Медицинской службы ВСУ.



Фото: Офис президента Украины

Напомним, Зеленский сегодня посетил Харьковщину после визита в Донецкую область. Глава государства передал мэру Игорю Терехову отличие «Город-герой Украины», которое присвоил Харькову 6 марта 2022 года.

Кроме этого, сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в регионе. На нем обсуждали восстановление деоккупированных территорий и инфраструктуры, обустройство фортификационных сооружений, помощь пострадавшим жителям, оперативную обстановку и ситуацию с электроэнергией.