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Зеленский на Харьковщине посетил раненых военных (фото)

Общество 20:35   22.03.2023
Елена Нагорная
Зеленский на Харьковщине посетил раненых военных (фото) Фото: Офис президента Украины

В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский посетил одно из медучреждений, где проходят лечение украинские военные, и вручил защитникам государственные награды и подарки.

Президент осмотрел приемное и хирургическое отделения больницы, сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого I степени, «За мужество» ІІІ степени, медалями «Защитнику Отечества» и «За военную службу Украины». Глава государства поблагодарил бойцов за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Также президент отметил орденами Даниила Галицкого и «За мужество» ІІІ степени представителей Медицинской службы ВСУ.


Фото: Офис президента Украины

Напомним, Зеленский сегодня посетил Харьковщину после визита в Донецкую область. Глава государства передал мэру Игорю Терехову отличие «Город-герой Украины», которое присвоил Харькову 6 марта 2022 года.

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Кроме этого, сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в регионе. На нем обсуждали восстановление деоккупированных территорий и инфраструктуры, обустройство фортификационных сооружений, помощь пострадавшим жителям, оперативную обстановку и ситуацию с электроэнергией.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 20:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский посетил одно из медучреждений, где проходят лечение украинские военные, и вручил защитникам государственные награды и подарки.".