Під завалами на Харківщині шукають тіла двох людей (оновлено, відео)
Попередню інформацію про двох загиблих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також ДСНС опублікувала відео з місця подій з коментарем, в якому поки що повідомляють лише про двох постраждалих.
“Двоє постраждали під час ліквідації пожежі. Тіла ще двох осіб (попередньо) шукають”, – доповнив спікер ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Пізніше він повідомив, що тіла двох загиблих – чоловіка та жінки – знайшли.
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Нагадаємо, близько 22:00 18 квітня російська армія завдала удару по Вовчанську двома керованими авіабомбами. “Прильоти” припали на територію місцевого ринку та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4 ранку 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередню інформацію про двох загиблих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області".