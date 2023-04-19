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Під завалами на Харківщині шукають тіла двох людей (оновлено, відео)

Події 10:28   19.04.2023
Оксана Горун
Під завалами на Харківщині шукають тіла двох людей (оновлено, відео)

Попередню інформацію про двох загиблих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також ДСНС опублікувала відео з місця подій з коментарем, в якому поки що повідомляють лише про двох постраждалих.

“Двоє постраждали під час ліквідації пожежі. Тіла ще двох осіб (попередньо) шукають”, – доповнив спікер ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Пізніше він повідомив, що тіла двох загиблих – чоловіка та жінки – знайшли.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередню інформацію про двох загиблих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області".