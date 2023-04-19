Під завалами на Харківщині шукають тіла двох людей (оновлено, відео)

Попередню інформацію про двох загиблих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також ДСНС опублікувала відео з місця подій з коментарем, в якому поки що повідомляють лише про двох постраждалих.

“Двоє постраждали під час ліквідації пожежі. Тіла ще двох осіб (попередньо) шукають”, – доповнив спікер ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Пізніше він повідомив, що тіла двох загиблих – чоловіка та жінки – знайшли.

Нагадаємо, близько 22:00 18 квітня російська армія завдала удару по Вовчанську двома керованими авіабомбами. “Прильоти” припали на територію місцевого ринку та приватний будинок. Почалися дві масштабні пожежі, які змогли повністю ліквідувати до 4 ранку 19 квітня. На місці продовжуються рятувальні роботи.