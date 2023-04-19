Под завалами на Харьковщине ищут тела двух человек (обновлено, видео)
Предварительную информацию о двух предполагаемых погибших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также ГСЧС опубликовала видео с места событий с комментарием, в котором пока сообщают только о двух пострадавших.
«Двое пострадали во время ликвидации пожара. Тела еще двух человек (предварительно) ищут», — дополнил имеющуюся информацию спикер ГУ ГСЧС Укаины в Харьковской области Евгений Василенко.
Позже Василенко сообщил, что на месте нашли тела мужчины и женщины.
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Напомним, около 22:00 18 апреля российская армия нанесла удар по Волчанску двумя управляемыми авиабомбами. «Прилеты» пришлись на территорию местного рынка и частный дом. Начались два масштабных пожара, которые смогли полностью ликвидировать к 4 утра 19 апреля. На месте продолжаются спасательные работы.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительную информацию о двух предполагаемых погибших сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".