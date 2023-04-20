Live
  • Четвер 20.04.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Син кандидата у президенти США Кеннеді воював на Харківському напрямку

Світ 18:55   20.04.2023
Оксана Якушко
Син кандидата у президенти США Кеннеді воював на Харківському напрямку

Адвокат Роберт Кеннеді-молодший, який є племінником 35 президента США Джона Кеннеді, заявив про участь у виборах президента США, повідомляє CNN.

69-річний кандидат – син колишнього сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США та вбитого кандидата у президенти у 1968 році Роберта Кеннеді та племінник покійного президента Джона Кеннеді.

На одному із публічних виступів адвокат Роберт Кеннеді-молодший підтвердив, що його син Коннор Кеннеді воював на боці України у 2022 році.

«Я хочу сказати, що ми перебуваємо в Україні з правильних причин. Мій власний син Коннор, я дуже пишаюся ним, вступив до Іноземного легіону і воював в Україні під час Харківського наступу як кулеметник у групі спецназу», – заявив Роберт Кеннеді-молодший.

У жовтні 2022 року онук сенатора Роберта Ф. Кеннеді та племінник президента США Джона Кеннеді 28-річний Коннор повідомив про свою активну службу в ЗСУ в Instagram, написавши: «Я був глибоко зворушений тим, що я побачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український Інтернаціональний Легіон, я знав, що піду і пішов до посольства, щоб записатися наступного дня».

Коннор Кеннеді воював в Україні таємно, повідомивши про це лише одному американцю.

Читайте також: Вибори в Туреччині. “Повалення Ердогана вже не є чимось немислимим” – ЗМІ

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

18:04
Синєгубов передав 37 медзакладам Харківщини ліки від США
16:21
Розклад, домашка, вибір предметів. Як навчаються українські діти за кордоном
15:13
Китайська фірма імпортувала мідь з окупованої України – ЗМІ
08:11
Витік документів Пентагону: США шпигували за Зеленським – CNN
08:57
Поліцейські зі США в Харкові стали свідками ракетного удару РФ (фото)

  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Син кандидата у президенти США Кеннеді воював на Харківському напрямку»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 18:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адвокат Роберт Кеннеді-молодший, який є племінником 35 президента США Джона Кеннеді, заявив про участь у виборах президента США, повідомляє CNN.".