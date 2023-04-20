Син кандидата у президенти США Кеннеді воював на Харківському напрямку
Адвокат Роберт Кеннеді-молодший, який є племінником 35 президента США Джона Кеннеді, заявив про участь у виборах президента США, повідомляє CNN.
69-річний кандидат – син колишнього сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США та вбитого кандидата у президенти у 1968 році Роберта Кеннеді та племінник покійного президента Джона Кеннеді.
На одному із публічних виступів адвокат Роберт Кеннеді-молодший підтвердив, що його син Коннор Кеннеді воював на боці України у 2022 році.
«Я хочу сказати, що ми перебуваємо в Україні з правильних причин. Мій власний син Коннор, я дуже пишаюся ним, вступив до Іноземного легіону і воював в Україні під час Харківського наступу як кулеметник у групі спецназу», – заявив Роберт Кеннеді-молодший.
У жовтні 2022 року онук сенатора Роберта Ф. Кеннеді та племінник президента США Джона Кеннеді 28-річний Коннор повідомив про свою активну службу в ЗСУ в Instagram, написавши: «Я був глибоко зворушений тим, що я побачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український Інтернаціональний Легіон, я знав, що піду і пішов до посольства, щоб записатися наступного дня».
Коннор Кеннеді воював в Україні таємно, повідомивши про це лише одному американцю.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адвокат Роберт Кеннеді-молодший, який є племінником 35 президента США Джона Кеннеді, заявив про участь у виборах президента США, повідомляє CNN.".