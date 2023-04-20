Сын кандидата в президенты США Кеннеди воевал на Харьковском направлении
Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, заявил об участии в выборах президента США, сообщает CNN.
69-летний кандидат – сын бывшего сенатора Нью-Йорка, генерального прокурора США и убитого кандидата в президенты в 1968 году Роберта Кеннеди и племянник покойного президента Джона Кеннеди.
На одном из публичных выступлений адвокат Роберт Кеннеди-младший подтвердил, что его сын Коннор Кеннеди воевал на стороне Украины в 2022 году.
«Я хочу сказать, что мы находимся в Украине по правильным причинам. Мой собственный сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа», — заявил Роберт Кеннеди-младший.
В октябре 2022 года внук сенатора Роберта Ф. Кеннеди и внучатый племянник президента США Джона Кеннеди 28-летний Коннор сообщил о о своей активной службе в ЗСУ в Instagram, написав: «Я был глубоко тронут тем, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском Интернациональном Легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день».
Коннор Кеннеди воевал в Украине тайно, сообщив об этом только одному американцу.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, заявил об участии в выборах президента США, сообщает CNN.".