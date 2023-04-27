У деокуповане Гракове повертають світло: коли з’явиться електрика (фото,відео)
У звільненому селі Гракове на Харківщині фахівці відновлюють електропостачання. 80% ліній електромереж відновлені та готові до включення.
Про це кореспонденту МГ «Об’єктив» повідомив начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.
«На даний час ми знаходимося у селі Гракове на вулиці Шевченка, тут повітряна лінія 0,4 кВт, її протяжність 2,5 км, близько 67 будинків. Ця лінія була пошкоджена майже на 80%. Зараз вона практично відновлена», – зазначив Семенов.
Енергетики додають, внаслідок обстрілів РФ лінії електропередач у селі були зруйновані вщент. У населеному пункті вже замінили 60 опор та відновили 15 км ЛЕП.
Повністю відновити світло у селі планують за два тижні, розповів МГ «Об’єктив» голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, це залежить від погодних умов та роботи саперів.
«Тут проживає вже близько 160 людей. І електроенергія дасть поштовх, щоб люди й надалі поверталися», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:08;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненому селі Гракове на Харківщині фахівці відновлюють електропостачання. 80% ліній електромереж відновлені та готові до включення.".