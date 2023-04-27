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В деоккупированное Граково возвращают электрику: когда появится свет (фото)

Общество 16:08   27.04.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
В деоккупированное Граково возвращают электрику: когда появится свет (фото) Фото: Павел Велицкий

В деоккупированном селе Граково на Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение. 80% линий электросетей восстановлены и готовы к включению.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов.

«Сейчас мы находимся в селе Граково на улице Шевченко, здесь воздушная линия 0,4 кВт, ее протяженность 2,5 км, порядка 67 домов. Эта линия была повреждена почти на 80%. Сейчас она практически восстановлена», – отметил Семенов.

Энергетики добавляют, в результате обстрелов РФ линии электропередач в селе были разрушены полностью. В населенном пункте уже заменили 60 опор и восстановили 15 км ЛЭП.

Полностью восстановить свет в Граково планируют через две недели, рассказал МГ «Объектив» глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, это зависит от погодных условий и работы саперов.

«Здесь проживает уже около 160 человек. И электроэнергия даст толчок, чтобы люди и дальше возвращались», — добавил глава ХОВА.

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Фото: Павел Велицкий

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:08;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Граково на Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение. 80% линий электросетей восстановлены и готовы к включению.".