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Вдарив ногою через вікно авто: на Харківщині зловили “майже ван Дамма”

Події 07:45   27.04.2023
Оксана Горун
Вдарив ногою через вікно авто: на Харківщині зловили “майже ван Дамма”

Під час сварки на дорозі один із водіїв вдарив іншого у найкращих традиціях американських бойовиків. Хулігана шукали понад п’ять років.

“Оперативники розшукали 48-річного чоловіка, який вчинив хуліганські дії у 2017 році. Зловмисник, керуючи автомобілем ВАЗ 2106, на автодорозі посварився з іншим водієм та через відкрите вікно ногою вдарив його в обличчя. Наразі порушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, – описав подробиці подій на своїй сторінці у фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Він також повідомив, що за добу поліціянти регіону відреагували на 1077 повідомлень, які надійшли від мешканців Харківщини. На блокпостах разом із військовими перевірили понад 3900 транспортних засобів. До дільниць доставили 17 осіб, яких підозрюють у роботі на ворога.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 07:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сварки на дорозі один із водіїв вдарив іншого у найкращих традиціях американських бойовиків. Хулігана шукали понад п’ять років".