Ударил ногой через окно авто: на Харьковщине поймали «почти ван Дамма»

Во время ссоры на дороге один из водителей ударил другого в лучших традициях американских боевиков. Хулигана искали больше пяти лет.

«Оперативники разыскали 48-летнего мужчину, совершившего хулиганские действия в 2017 году. Злоумышленник, управляя автомобилем ВАЗ 2106, на автодороге поругался с другим водителем и через открытое окно ногой ударил его в лицо. В настоящее время нарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 («хулиганство») Уголовного кодекса Украины», — описал подробности событий на своей странице в facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Он также сообщил, что за сутки полицейские региона отреагировали на 1077 сообщений, поступивших от жителей Харьковщины. На блокпостах вместе с военными проверили более 3900 транспортных средств. В участки доставили 17 лиц, которых подозревают в работе на врага.