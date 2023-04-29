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В Україні підвищать пенсії: кого це торкнеться

Економіка 20:48   29.04.2023
Оксана Горун
В Україні підвищать пенсії: кого це торкнеться

Збільшені пенсії почнуть виплачувати частини пенсіонерів із червня, кільком категоріям – з липня.

У червні підвищені пенсії та ще й з доплатою за три місяці отримають працюючі пенсіонери, повідомляє видання “На пенсії”. Тобто у червні пенсіонери, що працюють, отримають виплати одразу за три місяці, починаючи з квітня.

“Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише у червні разом із доплатою за квітень та травень”, – повідомила в етері нацмарафону директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Ще одне підвищення планується в липні. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Так, перерахують пенсії таким категоріям одержувачів:

🔻держслужбовцям

🔻вченим

🔻працівникам місцевого самоврядування.

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За оцінками експертів, у липні пенсії мають збільшитись на 19,7%. Але сума підвищення для кожного українця буде різною. Причому залежність така: чим вищою від початку була пенсія, тим більше буде підвищення.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 20:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збільшені пенсії почнуть виплачувати частини пенсіонерів із червня, кільком категоріям – з липня".