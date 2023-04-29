В Украине повысят пенсии: кого это коснется
Увеличенные пенсии начнут выплачивать части пенсионеров с июня, нескольким категориям — с июля.
В июне повышенные пенсии, да еще и с доплатой за три месяца, получат работающие пенсионеры, сообщает издание «На пенсии». То есть в июне работающие пенсионеры получат выплаты сразу за три месяца, начиная с апреля.
«Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май», — сообщила в эфире нацмарафона директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
Еще одно повышение планируется в июле. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Так, пересчитают пенсии следующим категориям получателей:
🔻госслужащим
🔻ученым
🔻работникам местного самоуправления.
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По оценкам экспертов, в июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения для каждого украинца будет разной. Причем зависимость такая: чем выше изначально была пенсия, тем больше будет повышение.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 20:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличенные пенсии начнут выплачивать части пенсионеров с июня, нескольким категориям — с июля".