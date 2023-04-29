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В Украине повысят пенсии: кого это коснется

Общество 20:48   29.04.2023
Оксана Горун
В Украине повысят пенсии: кого это коснется

Увеличенные пенсии начнут выплачивать части пенсионеров с июня, нескольким категориям — с июля.

В июне повышенные пенсии, да еще и с доплатой за три месяца, получат работающие пенсионеры, сообщает издание «На пенсии». То есть в июне работающие пенсионеры получат выплаты сразу за три месяца, начиная с апреля.

«Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май», — сообщила в эфире нацмарафона директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Еще одно повышение планируется в июле. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Так, пересчитают пенсии следующим категориям получателей:

🔻госслужащим

🔻ученым

🔻работникам местного самоуправления.

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По оценкам экспертов, в июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения для каждого украинца будет разной. Причем зависимость такая: чем выше изначально была пенсия, тем больше будет повышение.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Экономика; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 20:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличенные пенсии начнут выплачивать части пенсионеров с июня, нескольким категориям — с июля".