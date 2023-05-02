Увечері в Харкові не ходитимуть два тролейбуси і ще один змінить маршрут

З 20:30 до 22:35 2 травня у Харкові у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі в районі вузла пр. Героїв Сталінграда/пр. Льва Ландау буде заборонено рух тролейбусів №1, 3 та 35.

Як повідомляють на сайті Харківської міськради, тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського ‒ пр. Гагаріна – вул. Південнопроєктна – розворотне коло «Залізнична ст. Основа».

Тролейбуси №1 та 35 у цей час не ходитимуть.