Увечері в Харкові не ходитимуть два тролейбуси і ще один змінить маршрут
З 20:30 до 22:35 2 травня у Харкові у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі в районі вузла пр. Героїв Сталінграда/пр. Льва Ландау буде заборонено рух тролейбусів №1, 3 та 35.
Як повідомляють на сайті Харківської міськради, тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського ‒ пр. Гагаріна – вул. Південнопроєктна – розворотне коло «Залізнична ст. Основа».
Тролейбуси №1 та 35 у цей час не ходитимуть.
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Ви читали новину: «Увечері в Харкові не ходитимуть два тролейбуси і ще один змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 20:30 до 22:35 2 травня у Харкові у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі в районі вузла пр. Героїв Сталінграда/пр. Льва Ландау буде заборонено рух тролейбусів №1, 3 та 35.".