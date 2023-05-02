Live
  • Вторник 02.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут

Общество 18:14   02.05.2023
Елена Нагорная
Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут Фото: Харьковский горсовет

С 20:30 до 22:35 2 мая в Харькове в связи с аварийным ремонтом контактной сети в районе узла пр. Героев Сталинграда/пр. Льва Ландау будет запрещено движение троллейбусов №1, 3 и 35.

Как сообщают на сайте Харьковского горсовета, троллейбус №3 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Южнопроектная – разворотный круг «Железнодорожная ст. Основа».

Троллейбусы №1 и 35  в это время ходить не будут.

Читайте также: В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:14
Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут
17:28
КВБО наводит порядок на Северной Салтовке
16:31
Прославлял рф и войну. СБУ на Харьковщине задержала сторонника «русского мира»
15:03
Незаконно отдали земли в Саржином яру: прокуратура просит отменить решение ХГС
14:15
Преподаватели ХНУ им. Каразина против сокращения украинской литературы в школе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 18:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20:30 до 22:35 2 мая в Харькове в связи с аварийным ремонтом контактной сети в районе узла пр. Героев Сталинграда/пр. Льва Ландау будет запрещено движение троллейбусов №1, 3 и 35.".