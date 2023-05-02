Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут
Фото: Харьковский горсовет
С 20:30 до 22:35 2 мая в Харькове в связи с аварийным ремонтом контактной сети в районе узла пр. Героев Сталинграда/пр. Льва Ландау будет запрещено движение троллейбусов №1, 3 и 35.
Как сообщают на сайте Харьковского горсовета, троллейбус №3 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Южнопроектная – разворотный круг «Железнодорожная ст. Основа».
Троллейбусы №1 и 35 в это время ходить не будут.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20:30 до 22:35 2 мая в Харькове в связи с аварийным ремонтом контактной сети в районе узла пр. Героев Сталинграда/пр. Льва Ландау будет запрещено движение троллейбусов №1, 3 и 35.".