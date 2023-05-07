Чи проводитимуть на Харківщині заходи 8 і 9 травня. Інформація ХОВА
У Харківській області не проводитимуть публічних заходів 8 травня, у День пам’яті та примирення, а також 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА, відповідаючи на питання журналістів.
Низку тематичних онлайн-заходів проведуть навчальні заклади, музеї та бібліотеки.
Читайте також: «Можуть влаштувати певні салюти»: у ЗСУ розповіли, чи чекати на ракет 9 травня
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чи проводитимуть на Харківщині заходи 8 і 9 травня. Інформація ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 13:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області не проводитимуть публічних заходів 8 травня, у День пам’яті та примирення, а також 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.".