Чи проводитимуть на Харківщині заходи 8 і 9 травня. Інформація ХОВА

У Харківській області не проводитимуть публічних заходів 8 травня, у День пам’яті та примирення, а також 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА, відповідаючи на питання журналістів.

Низку тематичних онлайн-заходів проведуть навчальні заклади, музеї та бібліотеки.