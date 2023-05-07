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Чи проводитимуть на Харківщині заходи 8 і 9 травня. Інформація ХОВА

Суспільство 13:51   07.05.2023
Олена Нагорна
Чи проводитимуть на Харківщині заходи 8 і 9 травня. Інформація ХОВА

У Харківській області не проводитимуть публічних заходів 8 травня, у День пам’яті та примирення, а також 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА, відповідаючи на питання журналістів.

Низку тематичних онлайн-заходів проведуть навчальні заклади, музеї та бібліотеки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 13:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області не проводитимуть публічних заходів 8 травня, у День пам’яті та примирення, а також 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.".