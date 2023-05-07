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Будут ли на Харьковщине проводить мероприятия 8 и 9 мая. Информация ХОВА

Общество 13:51   07.05.2023
Елена Нагорная
Будут ли на Харьковщине проводить мероприятия 8 и 9 мая. Информация ХОВА

В Харьковской области не будут проводить публичные мероприятия 8 мая, в День памяти и примирения, а также 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА, отвечая на вопрос журналистов.

Ряд тематических онлайн-мероприятий проведут учебные заведения, музеи и библиотеки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 13:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области не будут проводить публичные мероприятия 8 мая, в День памяти и примирения, а также 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.".