Будут ли на Харьковщине проводить мероприятия 8 и 9 мая. Информация ХОВА
В Харьковской области не будут проводить публичные мероприятия 8 мая, в День памяти и примирения, а также 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА, отвечая на вопрос журналистов.
Ряд тематических онлайн-мероприятий проведут учебные заведения, музеи и библиотеки.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 13:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области не будут проводить публичные мероприятия 8 мая, в День памяти и примирения, а также 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.".