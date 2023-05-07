Будут ли на Харьковщине проводить мероприятия 8 и 9 мая. Информация ХОВА

В Харьковской области не будут проводить публичные мероприятия 8 мая, в День памяти и примирения, а также 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА, отвечая на вопрос журналистов.

Ряд тематических онлайн-мероприятий проведут учебные заведения, музеи и библиотеки.