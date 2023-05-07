Може означати проростання “бавовни”, – Гуменюк про безпілотники над Кримом

У ніч проти 7 травня окупований Крим атакували безпілотники, над півостровом працювали сили ППО.

Як написав у Telegram так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв, загалом над півостровом було зафіксовано десять безпілотників. Як він вважає, їх направили українські військові.

“Один БпЛА втратив керування і впав у лісосмузі в районі 5 км, уламки знайдені співробітниками МВС і МНС. Другий безпілотник було збито над морем у районі м. Херсонес, третій – над морем з боку Північного молу. Жодні об’єкти в місті не постраждали”, – стверджує Развожаєв.

“Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає”, – повідомляв Telegram-канал Baza.

“Якщо вони так радо сповіщають про це, оперативно та швидко, то, як правило, інформація потребує ретельної перевірки. Але те, що відбувалося в соцмережах, обмін так званими емоціями та враженнями, цілком ймовірно може означати проростання «бавовни»”, — прокоментувала в етері телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.