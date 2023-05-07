Может означать прорастание «бавовни», — Гуменюк о беспилотниках над Крымом

В ночь на 7 мая оккупированный Крым атаковали беспилотники, над полуостровом работали силы ПВО.

Как написал в Telegram так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев, всего над полуостровом было зафиксировано десять беспилотников. Как он считает, они были направлены украинскими военными.

«Один БпЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе города Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола. Никакие объекты в городе не пострадали», — утверждает Развожаев.

«По меньшей мере один из беспилотников был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — сообщал Telegram-канал Baza.

“Если они так радостно сообщают об этом, оперативно и быстро, то, как правило, информация требует тщательной проверки. Но то, что происходило в соцсетях, обмен так называемыми эмоциями и впечатлениями, вполне вероятно может означать прорастание «бавовни», — прокомментировала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.