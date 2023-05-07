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Может означать прорастание «бавовни», — Гуменюк о беспилотниках над Крымом

Происшествия 09:52   07.05.2023
Елена Нагорная
Может означать прорастание «бавовни», — Гуменюк о беспилотниках над Крымом

В ночь на 7 мая оккупированный Крым атаковали беспилотники, над полуостровом работали силы ПВО.

Как написал в Telegram так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев, всего над полуостровом было зафиксировано десять беспилотников. Как он считает, они были направлены украинскими военными.

«Один БпЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе города Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола. Никакие объекты в городе не пострадали», — утверждает Развожаев.

«По меньшей мере один из беспилотников был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — сообщал Telegram-канал Baza.

“Если они так радостно сообщают об этом, оперативно и быстро, то, как правило, информация требует тщательной проверки. Но то, что происходило в соцсетях, обмен так называемыми эмоциями и впечатлениями, вполне вероятно может означать прорастание «бавовни», — прокомментировала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 7 мая оккупированный Крым атаковали беспилотники, над полуостровом работали силы ПВО.".