Ракети із сектора Газа пробили “Залізний купол” в Ізраїлі: є руйнування

Після операції “Щит і стріла”, проведеної Ізраїлем проти терористичного угрупування “Ісламський джихад”, по Ізраїлю з сектора Газа випустили 469 ракет та мінометних снарядів.

З таким масованим ударом не впоралася повною мірою навіть система ППО “Залізний купол”. Як повідомляє видання The Times of Israel, у середу по Ізраїлю випустили 469 ракет і мінометних снарядів, з них 107 впали там же, в Газі, ще 153 збила ізраїльська ППО. Але понад 100 ракет все ж таки вдарили по території Ізраїлю. Здебільшого – відкритою місцевістю. Інтенсивний ракетний обстріл продовжувався протягом кількох годин.

Уламки ракет (як запущених “Ісламським джихадом”, так і перехоплювачів “Залізний купол”) пошкодили будинки в кількох містах, зокрема в одному з будинків зруйновано дах. Також є повідомлення про “приліт” на дитячий майданчик, повалені дерева і згорілі авто.

“Повідомлень про травми не надходило, хоча кілька людей звернулися по медичну допомогу через рани, отримані при спробі дістатися до укриття, або через сильне занепокоєння найближчими ударами”, — зазначило видання.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по кількох об’єктах “Ісламського джихаду” в секторі Газа, у тому числі по заводу зброї, об’єкту ВМС і місцям запуску ракет. Міністерство охорони здоров’я, кероване ХАМАС, заявило, що з моменту початку ізраїльської операції “Щит і стріла” у вівторок у Газі вже загинула щонайменше 21 особа, ще 64 отримали поранення – це як терористи, так і мирні жителі.

Під час операції “Щит і стріла” ЦАХАЛ убив Халіла Бахтіні, командувача “Ісламського джихаду” в північній частині Гази, Джихада Ганема – чиновника військової ради угруповання, та Тарека Ізз ед-Діна, який, за заявами ізраїльської сторони, керував терором “Ісламського джихаду”.

“Ми завдали ісламському джихаду в Газі найважчого удару в його історії, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. – За лічені секунди, дві секунди, посеред ночі ми ліквідували одночасно, у трьох окремих центрах одночасно, високопоставлених членів терористичної організації. Ми вразили її протитанкову систему, її склади боєприпасів та заводи з виробництва ракет. У відповідь на наші дії “Ісламський джихад” обстріляв Ізраїль ракетами. Близько чверті ракет, а можливо й близько третини впало на їхню територію. Ми перехопили переважну більшість ракет, використовуючи наші системи захисту “.