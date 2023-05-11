Ракеты из сектора Газа пробили «Железный купол» в Израиле: есть разрушения

После операции «Щит и стрела», проведенной Израилем против террористической группировки «Исламский джихад», по Израилю из сектора Газа выпустили 469 ракет и минометных снарядов.

Со столь массированным ударом не справилась в полной мере даже система ПВО «Железный купол». Как сообщает издание The Times of Israel, в среду по Израилю выпустили 469 ракет и минометных снарядов, из них 107 упали там же, в Газе, еще 153 сбила израильская ПВО. Но более 100 ракет все же ударили по территории Израиля. В основном — по открытой местности. Интенсивный ракетный обстрел продолжался в течение нескольких часов.

Осколки ракет (как запущенных «Исламским джихадом», так и перехватчиков «Железный купол») повредили дома в нескольких городах, в том числе в одном из домов разрушена крыша. Также есть сообщения о «прилете» на детскую площадку, поваленных деревьях и сгоревших авто.

«Сообщений о травмах не поступало, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью из-за ран, полученных при попытке добраться до укрытия, или из-за сильного беспокойства из-за ближайших ударов», — отметило издание.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по нескольким объектам «Исламского джихада» в секторе Газа, в том числе по оружейному заводу, объекту ВМС и местам запуска ракет. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, заявило, что с момента начала израильской операции «Щит и стрела» во вторник в Газе уже погиб, по меньшей мере, 21 человек, еще 64 получили ранения — это как террористы, так и мирные жители.

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Во время операции «Щит и стрела» ЦАХАЛ убил Халила Бахтини, командующего «Исламским джихадом» в северной части Газы, Джихада Ганема — чиновника военного совета группировки, и Тарека Изз эд-Дина, который, по заявлениям израильской стороны, руководил террором «Исламского джихада».

«Мы нанесли исламскому джихаду в Газе самый тяжелый удар в его истории, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — В считанные секунды, две секунды, посреди ночи мы ликвидировали одновременно, в трех отдельных центрах одновременно, высокопоставленных членов террористической организации. Мы поразили ее противотанковую систему, ее склады боеприпасов и заводы по производству ракет. В ответ на наши действия «Исламский джихад» обстрелял Израиль ракетами. Около четверти ракет, а возможно и около трети упало на их территорию. Мы перехватили подавляющее большинство ракет, используя наши системы защиты».