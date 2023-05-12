Загиблого через обстріл ферми на Ізюмщині раніше викрадали й катували окупанти
Внаслідок обстрілу ферми у селі Чернещина загинув її працівник Романченко Максим. Чоловіку було 36 років.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Чоловіка під час окупації населеного пункту викрадали та катували військові РФ. Окупанти звинувачували працівника ферми у співпраці з ЗСУ, зазначили у селищній раді.
«Окупанти тоді викрали його документи та використали їх у своїй ІПСО для створення фейкової «новини» – публікували фото військового квитка Максима Романченка із супровідним текстом, що, буцімто, українські військові добровільно здаються в полон», – додали у селищній раді.
У загиблого лишилися батьки, цивільна дружина та маленька дитина.
Читайте також: Окупанти обстріляли ферму на Ізюмщині: Синєгубов повідомляє про загиблого
Новини за темою:
Ви читали новину: «Загиблого через обстріл ферми на Ізюмщині раніше викрадали й катували окупанти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу ферми у селі Чернещина загинув її працівник Романченко Максим. Чоловіку було 36 років.".