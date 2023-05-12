Загиблого через обстріл ферми на Ізюмщині раніше викрадали й катували окупанти

Внаслідок обстрілу ферми у селі Чернещина загинув її працівник Романченко Максим. Чоловіку було 36 років.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Чоловіка під час окупації населеного пункту викрадали та катували військові РФ. Окупанти звинувачували працівника ферми у співпраці з ЗСУ, зазначили у селищній раді.

«Окупанти тоді викрали його документи та використали їх у своїй ІПСО для створення фейкової «новини» – публікували фото військового квитка Максима Романченка із супровідним текстом, що, буцімто, українські військові добровільно здаються в полон», – додали у селищній раді.

У загиблого лишилися батьки, цивільна дружина та маленька дитина.