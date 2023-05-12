Погибшего из-за обстрела фермы на Изюмщине ранее похищали и пытали оккупанты
В результате обстрела фермы в селе Чернещина погиб ее работник Романченко Максим. Мужчине было 36 лет.
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
Мужчину во время оккупации населенного пункта похищали и пытали военные РФ. Оккупанты обвиняли работника фермы в сотрудничестве с ВСУ, отметили в поселковом совете.
«Оккупанты тогда похитили его документы и использовали их в своей ИПСО для создания фейковой «новости» — публиковали фото военного билета Максима Романченко с сопроводительным текстом, что якобы украинские военные добровольно сдаются в плен», — добавили в поселковом совете.
У погибшего остались родители, гражданская жена и маленький ребенок.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 14:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела фермы в селе Чернещина погиб ее работник Романченко Максим. Мужчине было 36 лет.".