Погибшего из-за обстрела фермы на Изюмщине ранее похищали и пытали оккупанты

В результате обстрела фермы в селе Чернещина погиб ее работник Романченко Максим. Мужчине было 36 лет.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

Мужчину во время оккупации населенного пункта похищали и пытали военные РФ. Оккупанты обвиняли работника фермы в сотрудничестве с ВСУ, отметили в поселковом совете.

«Оккупанты тогда похитили его документы и использовали их в своей ИПСО для создания фейковой «новости» — публиковали фото военного билета Максима Романченко с сопроводительным текстом, что якобы украинские военные добровольно сдаются в плен», — добавили в поселковом совете.

У погибшего остались родители, гражданская жена и маленький ребенок.