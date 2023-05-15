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Що з Лукашенком: у ГУР підтверджують хворобу, пропагандисти показали відео

Політика 20:53   15.05.2023
Олена Нагорна
Що з Лукашенком: у ГУР підтверджують хворобу, пропагандисти показали відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє, підтвердив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Так, є інформація про проблеми зі здоров’ям диктатора, але деталізувати не будемо. Зрештою, здоров’я Путіна значно цікавіше для українців і всього світу, ніж здоров’я Лукашенка”, – сказав Юсов.

Також про хворобу Лукашенка в етері нацмарафону говорив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Безумовно, Лукашенко хворий. Тяжко хворий. Це не припущення, це конкретика. Тому що людина нарцисичного типу завжди присутня у публічному просторі, публічно все коментує. З публічного коментування він зник десь за два тижні до 9 травня”, – зазначив Подоляк.

Увечері 15 травня білоруський пропагандистський Telegram-канал “Пул первого” опублікував відео, на якому Лукашенко спілкується із військовими щодо ситуації у повітрі. На лівій руці самопроголошеного президента можна побачити бинт, а його голос звучить здавлено.

Нагадаємо, бинт на руці Лукашенка вперше помітили на параді у Москві 9 травня. Тоді він взяв участь не у всіх заходах і поспішно повернувся до Мінська, де не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 20:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє, підтвердив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.".