Что с Лукашенко: в ГУР подтверждают болезнь, пропагандисты показали видео
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко болеет, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
«Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко», — сказал Юсов.
Также о болезни Лукашенко в эфире нацмарафона говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Безусловно, Лукашенко болен. Тяжело болен. Это не предположение, это конкретика. Потому что человек нарциссического типа всегда присутствует в публичном пространстве, публично все комментирует. Из публичного комментирования он исчез где-то за две недели до 9 мая», — отметил Подоляк.
Вечером 15 мая белорусский пропагандистский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко общается с военными по поводу ситуации в воздухе. На левой руке самопровозглашенного президента можно увидеть бинт, а его голос звучит сдавленно.
Напомним, бинт на руке Лукашенко впервые заметили на параде в Москве 9 мая. Тогда он принял участие не во всех мероприятиях и поспешно вернулся в Минск, где не выступил с традиционной речью ко Дню победы.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко болеет, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.".