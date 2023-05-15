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Что с Лукашенко: в ГУР подтверждают болезнь, пропагандисты показали видео

Мир 20:53   15.05.2023
Елена Нагорная
Что с Лукашенко: в ГУР подтверждают болезнь, пропагандисты показали видео Лукашенко на встрече с военными 15 мая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко болеет, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко», — сказал Юсов.

Также о болезни Лукашенко в эфире нацмарафона говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Безусловно, Лукашенко болен. Тяжело болен. Это не предположение, это конкретика. Потому что человек нарциссического типа всегда присутствует в публичном пространстве, публично все комментирует. Из публичного комментирования он исчез где-то за две недели до 9 мая», — отметил Подоляк.

Вечером 15 мая белорусский пропагандистский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко общается с военными по поводу ситуации в воздухе. На левой руке самопровозглашенного президента можно увидеть бинт, а его голос звучит сдавленно.

Напомним, бинт на руке Лукашенко впервые заметили на параде в Москве 9 мая. Тогда он принял участие не во всех мероприятиях и поспешно вернулся в Минск, где не выступил с традиционной речью ко Дню победы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 20:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко болеет, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.".