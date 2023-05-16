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У центрі Харкова з’явилися поїлки для тварин (фото)

Суспільство 15:12   16.05.2023
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова з’явилися поїлки для тварин (фото) Фото: Харківська міськрада

У саду Шевченка біля вуличних колонок встановили 16 поїлок для тварин.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на СКП «Харківзеленбуд».

«Попереду – спекотні дні, і багато харківʼян проводитимуть вільний час у саду разом зі своїми домашніми тваринами. Тепер на прогулянці буде зручно напоїти своїх улюбленців», – зазначили на підприємстві.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 15:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У саду Шевченка біля вуличних колонок встановили 16 поїлок для тварин.".