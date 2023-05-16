У центрі Харкова з’явилися поїлки для тварин (фото)
Фото: Харківська міськрада
У саду Шевченка біля вуличних колонок встановили 16 поїлок для тварин.
Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на СКП «Харківзеленбуд».
«Попереду – спекотні дні, і багато харківʼян проводитимуть вільний час у саду разом зі своїми домашніми тваринами. Тепер на прогулянці буде зручно напоїти своїх улюбленців», – зазначили на підприємстві.
Читайте також: Поля тюльпанів та алея сакури в Харкові: опубліковані фото та відео
Новини за темою:
Ви читали новину: «У центрі Харкова з’явилися поїлки для тварин (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У саду Шевченка біля вуличних колонок встановили 16 поїлок для тварин.".