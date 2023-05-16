У центрі Харкова з’явилися поїлки для тварин (фото)

У саду Шевченка біля вуличних колонок встановили 16 поїлок для тварин.

Про це повідомили у Харківській міській раді з посиланням на СКП «Харківзеленбуд».

«Попереду – спекотні дні, і багато харківʼян проводитимуть вільний час у саду разом зі своїми домашніми тваринами. Тепер на прогулянці буде зручно напоїти своїх улюбленців», – зазначили на підприємстві.