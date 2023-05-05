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Поля тюльпанів та алея сакури в Харкові: опубліковані фото та відео

Суспільство 10:30   05.05.2023
Оксана Горун
Поля тюльпанів та алея сакури в Харкові: опубліковані фото та відео Фото: фейсбук Олександра Альохіна

Весняну красу в Харкові показали директор Ботанічного саду ХНУ ім. В.М. Каразіна Олександр Альохін та пресслужба Центрального парку.

У Центральному парку продовжує тішити око алея сакур.

“Алея сакур у Центральному парку висаджена на честь дружби між Японією та Україною в 2017 році. Це дерево – один із символів Країни, де сходить сонце. Спостереження за цвітінням сакури є однією з найдавніших традицій”, – підписали відео в телеграм-каналі парку.

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Сакури – не єдине, що тішить око в Харкові. У місті все ще цвітуть найрізноманітніші тюльпани. Найбільше їх – у Ботанічному саду.

“Проходить пік цвітіння тюльпанів, і їхнє цвітіння вже наближається до свого завершення. Уже відцвіли ранні та середні сорти тюльпанів. Багато видів вже навіть утворили коробочки. Настав час цвітіння пізніх сортів та деяких видів, як правило, з дрібними квітками. Але від цього тюльпани не стають менш цікавими та привабливими. Адже, правда?” підписав фото на своїй сторінці у фейсбуці директор Ботсаду Олександр Альохін.

Тюльпани у Харківському ботсаду
Фото: фейсбук Олександра Альохіна
Тюльпани у Харківському ботсаду 3
Фото: фейсбук Олександра Альохіна
Тюльпани у Харківському ботсаду 4
Фото: фейсбук Олександра Альохіна
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Весняну красу в Харкові показали директор Ботанічного саду ХНУ ім. В.М. Каразіна Олександр Альохін та пресслужба Центрального парку".