Поля тюльпанів та алея сакури в Харкові: опубліковані фото та відео

Весняну красу в Харкові показали директор Ботанічного саду ХНУ ім. В.М. Каразіна Олександр Альохін та пресслужба Центрального парку.

У Центральному парку продовжує тішити око алея сакур.

“Алея сакур у Центральному парку висаджена на честь дружби між Японією та Україною в 2017 році. Це дерево – один із символів Країни, де сходить сонце. Спостереження за цвітінням сакури є однією з найдавніших традицій”, – підписали відео в телеграм-каналі парку.

Сакури – не єдине, що тішить око в Харкові. У місті все ще цвітуть найрізноманітніші тюльпани. Найбільше їх – у Ботанічному саду.

“Проходить пік цвітіння тюльпанів, і їхнє цвітіння вже наближається до свого завершення. Уже відцвіли ранні та середні сорти тюльпанів. Багато видів вже навіть утворили коробочки. Настав час цвітіння пізніх сортів та деяких видів, як правило, з дрібними квітками. Але від цього тюльпани не стають менш цікавими та привабливими. Адже, правда?” – підписав фото на своїй сторінці у фейсбуці директор Ботсаду Олександр Альохін.