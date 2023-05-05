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Поля тюльпанов и аллея сакуры в Харькове: опубликованы фото и видео

Общество 10:30   05.05.2023
Оксана Горун
Поля тюльпанов и аллея сакуры в Харькове: опубликованы фото и видео Фото: facebook Александра Алехина

Весеннюю красоту в Харькове показали директор Ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина Александр Алехин и пресс-служба Центрального парка.

В Центральном парке продолжает радовать глаз аллея сакур.

«Аллея сакур в Центральном парке посажена в честь дружбы между Японией и Украиной в 2017 году. Это дерево – один из символов Страны, где восходит солнце. Наблюдение за цветением сакуры является одной из древнейших традиций», — подписали видео в telegram-канале парка.

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Сакуры — не единственное, что радует глаз в Харькове. В городе все еще цветут самые разнообразные тюльпаны. Больше всего их — в Ботаническом саду.

«Проходит пик цветения тюльпанов, и их цветение уже близится к своему завершению. Уже отцвели ранние и средние сорта тюльпанов. Многие виды уже даже образовали коробочки. Пришло время цветения поздних сортов и некоторых видов, как правило, с мелкими цветками. Но от этого тюльпаны не становятся менее интересными и привлекательными. Ведь, правда?» — подписал фото на своей странице в facebook директор Ботсада Александр Алехин.

Тюльпаны в Харьковском ботсаду
Фото: facebook Александра Алехина
Тюльпаны в Харьковском ботсаду 3
Фото: facebook Александра Алехина
Тюльпаны в Харьковском ботсаду 4
Фото: facebook Александра Алехина
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весеннюю красоту в Харькове показали директор Ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина Александр Алехин и пресс-служба Центрального парка".