В центре Харькова появились поилки для животных (фото)

В саду Шевченко возле уличных колонок установили 16 поилок для животных.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой».

«Впереди – жаркие дни, и многие харьковчане будут проводить свободное время в саду вместе со своими домашними животными. Теперь на прогулке будет удобно поить своих любимцев», — отметили на предприятии.