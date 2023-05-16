Live
  • Вторник 16.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

В центре Харькова появились поилки для животных (фото)

Общество 15:12   16.05.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова появились поилки для животных (фото) Фото: Харьковский горсовет

В саду Шевченко возле уличных колонок установили 16 поилок для животных.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой».

«Впереди – жаркие дни, и многие харьковчане будут проводить свободное время в саду вместе со своими домашними животными. Теперь на прогулке будет удобно поить своих любимцев», — отметили на предприятии.

01

02
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Поля тюльпанов и аллея сакуры в Харькове: опубликованы фото и видео

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:12
В центре Харькова появились поилки для животных (фото)
14:46
В Харькове восстанавливают здания после последнего ракетного удара РФ
13:52
Терехов рассказал о тарифах на проезд по возвращению оплаты в транспорте
13:13
Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков
12:39
В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В центре Харькова появились поилки для животных (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду Шевченко возле уличных колонок установили 16 поилок для животных.".