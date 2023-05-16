В центре Харькова появились поилки для животных (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В саду Шевченко возле уличных колонок установили 16 поилок для животных.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой».
«Впереди – жаркие дни, и многие харьковчане будут проводить свободное время в саду вместе со своими домашними животными. Теперь на прогулке будет удобно поить своих любимцев», — отметили на предприятии.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду Шевченко возле уличных колонок установили 16 поилок для животных.".