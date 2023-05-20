Міномети, артилерія та авіаудари: Генштаб – про добу на Харківщині

Райони щонайменше 23 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Плетенівка та Землянки. Також артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника на цьому напрямку зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Петропавлівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове.

На Лиманському напрямку з артилерії ворог обстріляв населений пункт Студенок.