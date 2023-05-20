Минометы, артиллерия и авиаудары: Генштаб – о сутках на Харьковщине
Районы по меньшей мере 23 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
На Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки. Также артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляное, Бударки, Землянки и Тополя.
На Купянском направлении враг нанес авиационных ударов возле Григорьевки, Ольшаны и Кисловки. Артиллерийских и минометных обстрелов противника на этом направлении подверглись Фиголовка, Новомлынск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое.
На Лиманском направлении из артиллерии враг обстрелял населенный пункт Студенок.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 07:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 23 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".