Минометы, артиллерия и авиаудары: Генштаб – о сутках на Харьковщине

Районы по меньшей мере 23 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки. Также артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляное, Бударки, Землянки и Тополя.

На Купянском направлении враг нанес авиационных ударов возле Григорьевки, Ольшаны и Кисловки. Артиллерийских и минометных обстрелов противника на этом направлении подверглись Фиголовка, Новомлынск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое.

На Лиманском направлении из артиллерии враг обстрелял населенный пункт Студенок.