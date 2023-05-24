Масштабне ДТП з 4-ма машинами та автобусом у Харкові: є травмовані – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна травмувалися чотири людини.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 23 травня на проспекті Гагаріна зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.
Внаслідок аварії травми отримали 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan. Постраждалих шпиталізували.
«Відкрито кримінальне провадження», – додали правоохоронці.
Нагадаємо, постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Масштабне ДТП з 4-ма машинами та автобусом у Харкові: є травмовані – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна травмувалися чотири людини.".