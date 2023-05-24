Масштабне ДТП з 4-ма машинами та автобусом у Харкові: є травмовані – поліція

Внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна травмувалися чотири людини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 23 травня на проспекті Гагаріна зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.

Внаслідок аварії травми отримали 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan. Постраждалих шпиталізували.

«Відкрито кримінальне провадження», – додали правоохоронці.