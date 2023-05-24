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Масштабне ДТП з 4-ма машинами та автобусом у Харкові: є травмовані – поліція

Події 15:02   24.05.2023
Вікторія Яковенко
Масштабне ДТП з 4-ма машинами та автобусом у Харкові: є травмовані – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна травмувалися чотири людини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 23 травня на проспекті Гагаріна зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.

Внаслідок аварії травми отримали 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan. Постраждалих шпиталізували.

«Відкрито кримінальне провадження», – додали правоохоронці.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на проспекті Гагаріна травмувалися чотири людини.".