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Масштабное ДТП с 4-мя машинами и автобусом в Харькове: есть травмированные

Происшествия 15:02   24.05.2023
Виктория Яковенко
Масштабное ДТП с 4-мя машинами и автобусом в Харькове: есть травмированные Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате аварии на проспекте Гагарина травмировались четыре человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 23 мая на проспекте Гагарина столкнулись пять транспортных средств Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 и рейсовый автобус Ivan.

В результате аварии травмы получили 60-летняя пассажирка автобуса, 48-летний водитель Audi, 34-летний водитель и 61-летняя пассажирка Nissan. Пострадавших госпитализировали.

«Открыто уголовное производство», – добавили правоохранители.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 15:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии на проспекте Гагарина травмировались четыре человека.".