Масштабное ДТП с 4-мя машинами и автобусом в Харькове: есть травмированные
Фото: ГУНП в Харьковской области
В результате аварии на проспекте Гагарина травмировались четыре человека.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 23 мая на проспекте Гагарина столкнулись пять транспортных средств Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 и рейсовый автобус Ivan.
В результате аварии травмы получили 60-летняя пассажирка автобуса, 48-летний водитель Audi, 34-летний водитель и 61-летняя пассажирка Nissan. Пострадавших госпитализировали.
«Открыто уголовное производство», – добавили правоохранители.
Напомним, пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии на проспекте Гагарина травмировались четыре человека.".