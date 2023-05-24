Масштабное ДТП с 4-мя машинами и автобусом в Харькове: есть травмированные

В результате аварии на проспекте Гагарина травмировались четыре человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 23 мая на проспекте Гагарина столкнулись пять транспортных средств Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 и рейсовый автобус Ivan.

В результате аварии травмы получили 60-летняя пассажирка автобуса, 48-летний водитель Audi, 34-летний водитель и 61-летняя пассажирка Nissan. Пострадавших госпитализировали.

«Открыто уголовное производство», – добавили правоохранители.