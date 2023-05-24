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Однорічна дитина постраждала у ДТП під Харковом, її ушпиталили

Події 17:44   24.05.2023
Оксана Якушко
Однорічна дитина постраждала у ДТП під Харковом, її ушпиталили

Під Харковом у Жихорі сталася ДТП – зіткнулися автомобілі «VOLVO» та «PEUGEOT», повідомила Харківська обласна поліція.

У Жихорі на вулиці Тернопільській 36-річний водій автомобіля «VOLVO» проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем «PEUGEOT» 35-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП ушпиталили водія автомобіля «PEUGEOT» та дитину 2022 року народження, яка перебувала в машині.


Наразі харківські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина.

Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом у Жихорі сталася ДТП – зіткнулися автомобілі «VOLVO» та «PEUGEOT», повідомила Харківська обласна поліція.".