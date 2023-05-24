Однорічна дитина постраждала у ДТП під Харковом, її ушпиталили
Під Харковом у Жихорі сталася ДТП – зіткнулися автомобілі «VOLVO» та «PEUGEOT», повідомила Харківська обласна поліція.
У Жихорі на вулиці Тернопільській 36-річний водій автомобіля «VOLVO» проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем «PEUGEOT» 35-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП ушпиталили водія автомобіля «PEUGEOT» та дитину 2022 року народження, яка перебувала в машині.
Наразі харківські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина.
Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом у Жихорі сталася ДТП – зіткнулися автомобілі «VOLVO» та «PEUGEOT», повідомила Харківська обласна поліція.".