Однорічна дитина постраждала у ДТП під Харковом, її ушпиталили

Під Харковом у Жихорі сталася ДТП – зіткнулися автомобілі «VOLVO» та «PEUGEOT», повідомила Харківська обласна поліція.

У Жихорі на вулиці Тернопільській 36-річний водій автомобіля «VOLVO» проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем «PEUGEOT» 35-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП ушпиталили водія автомобіля «PEUGEOT» та дитину 2022 року народження, яка перебувала в машині.



Наразі харківські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина.

Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку.