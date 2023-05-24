Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Харьковом, его госпитализировали

Под Харьковом в Жихоре произошло ДТП – столкнулись автомобили «VOLVO» и «PEUGEOT», сообщила Харьковская областная полиция.

В Жихоре по улице Тернопольской 36-летний водитель автомобиля «VOLVO» проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «PEUGEOT» 35-летнего мужчины.

В результате ДТП госпитализировали водителя автомобиля «PEUGEOT» и ребенка 2022 года рождения, который находился в машине.



В настоящее время харьковские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Информацию внесли в Журнал единого учета.