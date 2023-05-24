Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Харьковом, его госпитализировали
Под Харьковом в Жихоре произошло ДТП – столкнулись автомобили «VOLVO» и «PEUGEOT», сообщила Харьковская областная полиция.
В Жихоре по улице Тернопольской 36-летний водитель автомобиля «VOLVO» проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «PEUGEOT» 35-летнего мужчины.
В результате ДТП госпитализировали водителя автомобиля «PEUGEOT» и ребенка 2022 года рождения, который находился в машине.
В настоящее время харьковские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.
Информацию внесли в Журнал единого учета.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом в Жихоре произошло ДТП – столкнулись автомобили «VOLVO» и «PEUGEOT», сообщила Харьковская областная полиция.".