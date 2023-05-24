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Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Харьковом, его госпитализировали

Происшествия 17:44   24.05.2023
Оксана Якушко
Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Харьковом, его госпитализировали

Под Харьковом в Жихоре произошло ДТП – столкнулись автомобили «VOLVO» и «PEUGEOT», сообщила Харьковская областная полиция.

В Жихоре по улице Тернопольской 36-летний водитель автомобиля «VOLVO» проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «PEUGEOT» 35-летнего мужчины.

В результате ДТП госпитализировали водителя автомобиля «PEUGEOT» и ребенка 2022 года рождения, который находился в машине.


В настоящее время харьковские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Информацию внесли в Журнал единого учета.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом в Жихоре произошло ДТП – столкнулись автомобили «VOLVO» и «PEUGEOT», сообщила Харьковская областная полиция.".