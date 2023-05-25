Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи
Міністри оборони рф і Білорусії підписали документи, що дозволяють утримувати нестратегічну ядерну зброю рф на білоруській території, повідомило пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.
“Мінськ зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин з Москвою у військовій сфері”, – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністри оборони рф і Білорусії підписали документи, що дозволяють утримувати нестратегічну ядерну зброю рф на білоруській території, повідомило пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.".