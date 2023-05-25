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Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи

Світ 19:18   25.05.2023
Оксана Якушко
Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи

Міністри оборони рф і Білорусії підписали документи, що дозволяють утримувати нестратегічну ядерну зброю рф на білоруській території, повідомило пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

“Мінськ зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин з Москвою у військовій сфері”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністри оборони рф і Білорусії підписали документи, що дозволяють утримувати нестратегічну ядерну зброю рф на білоруській території, повідомило пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.".