Ядерну зброю розмістять у Білорусі. Кремль і Мінськ підписали документи

Міністри оборони рф і Білорусії підписали документи, що дозволяють утримувати нестратегічну ядерну зброю рф на білоруській території, повідомило пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

“Мінськ зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин з Москвою у військовій сфері”, – йдеться у повідомленні.