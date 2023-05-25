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Ядерное оружие разместят в Беларуси. Кремль и Минск подписали документы

Мир 19:18   25.05.2023
Оксана Якушко
Ядерное оружие разместят в Беларуси. Кремль и Минск подписали документы Фото:Белта

Министры обороны рф и Белоруссии подписали документы, позволяющие содержать нестратегическое ядерное оружие рф на белорусской территории, сообщило пропагандистское информационное агентство ТАСС.

«Минск заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министры обороны рф и Белоруссии подписали документы, позволяющие содержать нестратегическое ядерное оружие рф на белорусской территории, сообщило пропагандистское информационное агентство ТАСС.".