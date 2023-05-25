Ядерное оружие разместят в Беларуси. Кремль и Минск подписали документы
Фото:Белта
Министры обороны рф и Белоруссии подписали документы, позволяющие содержать нестратегическое ядерное оружие рф на белорусской территории, сообщило пропагандистское информационное агентство ТАСС.
«Минск заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министры обороны рф и Белоруссии подписали документы, позволяющие содержать нестратегическое ядерное оружие рф на белорусской территории, сообщило пропагандистское информационное агентство ТАСС.".