Ядерное оружие разместят в Беларуси. Кремль и Минск подписали документы

Министры обороны рф и Белоруссии подписали документы, позволяющие содержать нестратегическое ядерное оружие рф на белорусской территории, сообщило пропагандистское информационное агентство ТАСС.

«Минск заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере», — говорится в сообщении.