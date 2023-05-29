Фітнес, функціонал і зумба: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування
Усі охочі зможуть займатися спортом на зручній локації: вдома, на вулиці чи в залі, переглядаючи відео тренувань від харківських інструкторів.
Відео виходитимуть на YouTube-каналі Kharkiv Sport City у вільному доступі щосереди та щоп’ятниці, пише департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
Проєкт “Тренуйся з нами”, який стартує 31 травня, складатиметься з кількох блоків: фітнес, функціонал, Mіnԁ body та зумба.
“Формат “Тренуйся з нами”: спілкування, освіта, цікаві факти про тіло людини, фітнес-тренди та практичне застосування цих знань, правильне виконання вправ, пізнання свого тіла, психіки та організму в цілому, вбудовування оздоровчого спорту у повсякденне життя”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі охочі зможуть займатися спортом на зручній локації: вдома, на вулиці чи в залі, переглядаючи відео тренувань від харківських інструкторів.".