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Фітнес, функціонал і зумба: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування

Спорт 22:23   29.05.2023
Олена Нагорна
Фітнес, функціонал і зумба: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування

Усі охочі зможуть займатися спортом на зручній локації: вдома, на вулиці чи в залі, переглядаючи відео тренувань від харківських інструкторів.

Відео виходитимуть на YouTube-каналі Kharkiv Sport City у вільному доступі щосереди та щоп’ятниці, пише департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

Проєкт “Тренуйся з нами”, який стартує 31 травня, складатиметься з кількох блоків: фітнес, функціонал, Mіnԁ body та зумба.

“Формат “Тренуйся з нами”: спілкування, освіта, цікаві факти про тіло людини, фітнес-тренди та практичне застосування цих знань, правильне виконання вправ, пізнання свого тіла, психіки та організму в цілому, вбудовування оздоровчого спорту у повсякденне життя”, – йдеться у публікації.

Також читайте: Проєкт «Я зможу!»: харків’ян запрошують на безплатні тренування

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 22:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі охочі зможуть займатися спортом на зручній локації: вдома, на вулиці чи в залі, переглядаючи відео тренувань від харківських інструкторів.".