Фитнес, функционал и зумба: харьковчан приглашают на бесплатные тренировки

Все желающие смогут заниматься спортом на удобной локации: дома, на улице или в зале, просматривая видео тренировок от харьковских инструкторов.

Видео будут выходить на YouTube-канале Kharkiv Sport City в свободном доступе каждую среду и пятницу, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Проект «Тренируйся с нами», который стартует 31 мая, будет состоять из нескольких блоков: фитнес, функционал, Mіnԁ body и зумба.

«Формат «Тренируйся с нами»: общение, образование, интересные факты о теле человека, фитнес-тренды и практическое применение этих знаний, правильное выполнение упражнений, познание своего тела, психики и организма в целом, встраивание оздоровительного спорта в повседневную жизнь», — говорится в публикации.