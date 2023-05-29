Фитнес, функционал и зумба: харьковчан приглашают на бесплатные тренировки
Все желающие смогут заниматься спортом на удобной локации: дома, на улице или в зале, просматривая видео тренировок от харьковских инструкторов.
Видео будут выходить на YouTube-канале Kharkiv Sport City в свободном доступе каждую среду и пятницу, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
Проект «Тренируйся с нами», который стартует 31 мая, будет состоять из нескольких блоков: фитнес, функционал, Mіnԁ body и зумба.
«Формат «Тренируйся с нами»: общение, образование, интересные факты о теле человека, фитнес-тренды и практическое применение этих знаний, правильное выполнение упражнений, познание своего тела, психики и организма в целом, встраивание оздоровительного спорта в повседневную жизнь», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все желающие смогут заниматься спортом на удобной локации: дома, на улице или в зале, просматривая видео тренировок от харьковских инструкторов.".