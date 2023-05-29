Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що поранення отримали мешканець Ізюмського району та мешканка Куп’янського.

“Минулої ночі близько 0:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років”, – повідомив Синєгубов.

Ворог обстрілював за добу населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є ще руйнування.

“У с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли дві господарчі споруди. У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль”, – доповнив картину Синєгубов.