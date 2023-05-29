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Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині

Події 08:36   29.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що поранення отримали мешканець Ізюмського району та мешканка Куп’янського.

“Минулої ночі близько 0:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років”, – повідомив Синєгубов.

Ворог обстрілював за добу населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Є ще руйнування.

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“У с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли дві господарчі споруди. У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль”, – доповнив картину Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що поранення отримали мешканець Ізюмського району та мешканка Куп’янського".