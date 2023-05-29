Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранения получили житель Изюмского района и жительница Купянского.
«Минувшей ночью около 0:30 в с. Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина. В результате артиллерийского обстрела с. Кучеровка Купянского района ранения получила женщина 73 лет», — сообщил Синегубов в telegram.
Враг обстреливал за сутки населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Есть еще разрушения.
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«В с. Петропавловка Купянского района обстрелом повреждено частное домовладение. Горели две хозяйственные постройки. В Купянске обстрелами повреждены жилой дом и автомобиль», — дополнил картину Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранения получили житель Изюмского района и жительница Купянского".