Руйнування та поранений: поліція показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині за добу внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, а також поранена одна людина.
Фото наслідків обстрілів опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні. В селищі Ківшарівка Куп’янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна. У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджені будинки», – повідомили правоохоронці.
Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїжджали слідчі та експерти.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, а також поранена одна людина.".