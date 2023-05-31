Руйнування та поранений: поліція показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, а також поранена одна людина.

Фото наслідків обстрілів опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні. В селищі Ківшарівка Куп’янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна. У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджені будинки», – повідомили правоохоронці.

Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїжджали слідчі та експерти.

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