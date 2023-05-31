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Руйнування та поранений: поліція показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Суспільство 11:21   31.05.2023
Вікторія Яковенко
Руйнування та поранений: поліція показали наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, а також поранена одна людина.

Фото наслідків обстрілів опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні. В селищі Ківшарівка Куп’янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна. У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджені будинки», – повідомили правоохоронці.

Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїжджали слідчі та експерти.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, а також поранена одна людина.".