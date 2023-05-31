Разрушения и раненый: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, а также ранен один человек.

Фото последствий обстрелов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В городе Волчанск повреждены дома. В результате вражеского обстрела неподалеку от места жительства получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина. Его доставили в больницу. В поселке Ковшаровка Купянского района две управляемые авиабомбы попали в землю. В здании образовательного учреждения выбиты окна. В селе Безруки Харьковского района и селе Новоосиново Купянского района повреждены дома», — сообщили правоохранители.

Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выезжали следователи и эксперты.

Читайте также: Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине