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Разрушения и раненый: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

Общество 11:21   31.05.2023
Виктория Яковенко
Разрушения и раненый: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, а также ранен один человек.

Фото последствий обстрелов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В городе Волчанск повреждены дома. В результате вражеского обстрела неподалеку от места жительства получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина. Его доставили в больницу. В поселке Ковшаровка Купянского района две управляемые авиабомбы попали в землю. В здании образовательного учреждения выбиты окна. В селе Безруки Харьковского района и селе Новоосиново Купянского района повреждены дома», — сообщили правоохранители.

Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выезжали следователи и эксперты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, а также ранен один человек.".