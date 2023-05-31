Разрушения и раненый: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины
В Харьковской области за сутки в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, а также ранен один человек.
Фото последствий обстрелов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В городе Волчанск повреждены дома. В результате вражеского обстрела неподалеку от места жительства получил минно-взрывную травму 72-летний мужчина. Его доставили в больницу. В поселке Ковшаровка Купянского района две управляемые авиабомбы попали в землю. В здании образовательного учреждения выбиты окна. В селе Безруки Харьковского района и селе Новоосиново Купянского района повреждены дома», — сообщили правоохранители.
Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выезжали следователи и эксперты.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, а также ранен один человек.".